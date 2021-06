Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 28-Jähriger mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag mit Drogen erwischt worden. Der 28-Jährige geriet am Vormittag im westlichen Stadtgebiet in eine Polizeikontrolle. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kam eine Plombe zum Vorschein, in der sich eine kleine Menge Amphetamin befand.

Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Angaben zur Herkunft des Rauschgifts machte der 28-Jährige nicht. |cri

