Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb hat Messer in der Tasche

Kaiserslautern (ots)

Weil er in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt wurde und dabei auch noch zwei Messer in den Taschen hatte, wird gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt. Der bereits amtsbekannte 39-Jährige war am Samstagvormittag dem Hausdetektiv eines Einkaufsmarktes in der Zollamtstraße aufgefallen. Dieser hatte beobachtet, wie der Täter zwei Dosen eines alkoholischen Getränks einsteckte und an der Kasse vorbeischmuggelte, ohne dafür zu bezahlen. Er sprach den Dieb deshalb nach dem Kassenbereich an und bat ihn, ihm ins Büro zu folgen. Ein Messer, das der 39-Jährige in seiner Hosentasche hatte, wurde am Info-Schalter hinterlegt.

Im Büro angekommen, zog der Mann allerdings ein weiteres Messer aus seiner Tasche, hantierte damit herum und warf es schließlich dem Hausdetektiv vor die Füße, so dass es im Boden stecken blieb.

Die Polizei wurde hinzugezogen und die beiden Messer sichergestellt. Weil der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zunächst zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 1,6 Promille. Daraufhin musste der Mann mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell