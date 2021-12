Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf der B51 Höhe Stadtkyll

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 09.12.2021 wurde der Polizeiinspektion Prüm eine Beschädigung der Mittelleitplanke auf der B51, von der Anschlussstelle Stadtkyll kommend in Fahrtrichtung Köln, gemeldet. Es ist von einem Verkehrsunfall auszugehen, welcher sich am 07.12.2021 zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr ereignet hat. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 11.500,00 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne für die Regulierung des Schadens zu sorgen. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email PIPruem.DGL@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell