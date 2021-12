Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geparktes Fahrzeug in Fleringen beschädigt - Verursacher entfernt sich unerlaubt

Fleringen (ots)

Am 03.12.2021 zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde in der Ortschaft Fleringen, Lange Hecke, ein am Fahrbahnrand abgestellter PKW durch ein bekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell