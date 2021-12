Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Alkohol, Drogen und kein Führerschein

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Abend des 09.12.2021 führte die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Zeltingen-Rachtig mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde ein 21-jähriger Fahrer eines PKW aus der Vulkaneifel mit deutlichen Auffallerscheinungen festgestellt. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem muss er mit einem satten Bußgeld rechnen. Bereits in den vergangenen zwei Wochen stellte die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues wieder vermehrt Fahrer fest, welche im öffentlichen Straßenverkehr erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln standen.

