Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Neue Verkehrssicherheitsberaterin und Verantwortliche für die Jugendverkehrsschule bei der Polizeiinspektion Prüm

Bild-Infos

Download

Prüm (ots)

Bereits am 01.10.21 hat Frau Polizeihauptkommissarin Nicole Kammers die Aufgaben der Verantwortlichen für die Jugendverkehrsschule und der Verkehrssicherheitsberatung vom langjährigen Stelleninhaber, Herrn Polizeihauptkommissar Richard Zeimetz übernommen. Unterstützt wird sie hierbei von Herrn Polizeikommissar Nico Thielen, der diese wichtige Aufgabe neben seiner Tätigkeit im Wechselschichtdienst wahrnimmt. Frau Kammers ist somit Ansprechpartnerin für alle Belange im Zusammenhang mit der Fahrrad-, Verkehrsausbildung der Kinder und für alle anderen präventiven Aufgaben im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr im überwiegend schulischen Bereich. Dazu gehört auch die polizeiliche Vorbereitung und begleitende Durchführung der Arbeit der Unfallkommission, die Durchführung von Präventionsmaßnahmen an weiterführenden Schulen u.v.m. . Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Vorbereitung junger Menschen auf den Straßenverkehr sowie die Beratung im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Hierbei kann sie im Rahmen einer Verbundstrategie auf die Unterstützung aller Organisationsteile der Inspektion zählen. Frau Kammers ist keine Unbekannte bei der Polizei in der Abteistadt. Die heute 50-jährige war bis 2018 Angehörige der Polizeiinspektion Prüm bevor sie zur Polizeiwache Gerolstein wechselte und nunmehr in neuer Funktion an ihre "alte" Wirkungsstätte zurückkehrte.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell