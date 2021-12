Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkr. Rottweil) Ins Rutschen geraten und mit anderem Auto zusammengestoßen (30.11.2021)

Lauterbach, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein Skoda-Fahrer auf dem Benatweg ins Rutschen geraten und gegen ein anderes Auto geprallt. Der 38-jährige Fahrer des Skodas war gegen 06.40 Uhr talwärts auf dem Benatweg unterwegs, als das Auto auf der zu dieser Zeit winterglatten Straße ins Rutschen geriet. Kurz danach prallte der Skoda gegen einen Audi Q5, dessen 42-jähriger Fahrer im Bereich des Benatweges 38 gerade ausgeparkt hatte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

