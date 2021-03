Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 21.03.2021, gegen 02.45 Uhr, wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Speyer in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann konnte den Polizeibeamten seinen Führerschein nicht vorzeigen und gab an, dass er diesen vergessen hätte. Jedoch ergaben Überprüfungen, dass der Fahrer derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem 22jährigen Fahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

