Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen von Mittwoch (17.03.2021) auf Donnerstag (18.03.2021) in eine Kleingartenanlage im Muldenweg ein. Aus zwei Parzellen wurden alkoholische Getränke, Werkzeuge und Süßigkeiten gestohlen. Bei zwei weiteren Parzellen gelangte/n der/die Täter nicht ins Innere. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

