Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer in Supermarkt

Ludwigshafen (ots)

Ein 68-Jähriger musste am Donnerstagmorgen (18.03.2021) dem Kommunalen Vollzugdienstes des Stadt Ludwigshafen übergeben werden, nachdem er in einem Supermarkt in der Prinzregentenstraße zuvor randalierte. Gegen 9 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter des Supermarktes bei der Polizei, dass ein Mann randalieren würde, weil man ihn auf seine fehlende Maske im Supermarkt aufmerksam gemacht habe. Als die Polizei vor Ort erschien, ging der 68-Jährige direkt auf die Polizeibeamten los. Diese mussten den Taser gegen Mann einsetzen. Anschließend wurde er festgenommen und dem Kommunalen Vollzugdienst eines Krankenhauses übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell