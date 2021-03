Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss unterbunden

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, gegen 21.40 Uhr, wurde ein 43jähriger Mann aus Bensheim mit seinem Pkw in der Maudacher Straße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten durch die Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer drogensymptomatische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Zwei Urintests des Fahrers bestätigten den Konsum von Betäubungsmitteln. Auf der Polizeidienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt unter Betäubungsmittel wurde gegen den 43-jährigen Mann eingeleitet.

