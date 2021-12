Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, L 415, Lkr. Rottweil) Auf winterlicher Straße zu schnell unterwegs - 18.000 Euro Schaden (30.11.2021)

Fluorn-Winzeln, L 415, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Sprinter und einem Mercedes der E-Klasse ist es am Dienstagnachmittag auf der zu diesem Zeitpunkt teils mit Schnee und Schneematsch bedeckten Landesstraße 415 zwischen Fluorn und Alpirsbach-Peterzell im Begegnungsverkehr gekommen. Gegen 13.30 Uhr war ein 37-jährige Fahrer eines Sprinters von Peterzell in Richtung Fluorn unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit einem Mercedes der E-Klasse in entgegengesetzter Richtung. Beide Fahrer hatten ihre Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst und prallten etwa auf halber Strecke mit ihren Fahrzeugen auf der teils mit Schnee und Matsch bedeckten Straße zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst transportierte nach der Unfallaufnahme die nicht mehr fahrbereiten und mit rund 18.000 Euro erheblich beschädigten Fahrzeuge ab.

