POL-KN: (VS-Villingen) Auto unterschlagen (29.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Auto im Wert von rund 500 Euro unterschlagen haben zwei Unbekannte am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Kutmühleweg". Ein 48-Jähriger bot einen älteren VW Golf, blaumetallic mit schwarzer Heckklappe, zum Verkauf an. Ein Kaufinteressent vereinbarte eine Probefahrt, die er mit einer mitgebrachten "roten Nummer" machte. Von dieser Probefahrt kam er jedoch nicht mehr zurück. Ein zweiter Täter, der den angeblichen Käufer zur Verkaufsstelle gefahren hatte, verschwand in dieser Zeit ebenfalls und nahm dabei Fahrzeugpapiere eines anderen Autos, das ebenfalls zum Verkauf steht, mit. Den angeblichen Käufer beschrieb der Geprellte wie folgt: etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß, kurze schwarze Haare und trug einen Ziegenbart. Er war mit einer schwarze Hose und dunkler Jacke bekleidet. Beim Mittäter soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, etwa 170 cm groß, gehandelt haben. Personen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des VW Golf machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

