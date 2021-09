Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeugortung führte zur Festnahme nach Diebstahl

Ratzeburg (ots)

07. September 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.09.2021 - BAB 24 / PP Gudow

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Im Zeitraum vom 03.09.2021 bis 06.09.2021 kam es in Bremerhaven zu einem Einbruchsdiebstahl in Bürocontainer. Unbekannte nahmen einen dort gelagerten Fahrzeugschlüssel eines VW Crafter an sich und entwendeten im weiteren Verlauf dieses Fahrzeug. Der Klein-Lkw sendete jedoch ein GPS-Signal und zeigte an, dass das Fahrzeug am 06.09.2021, gegen 07.25 Uhr auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin geführt werde. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der VW Crafter durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahnrevieres Ratzeburg auf der BAB 24, in Höhe des Parkplatzes Gudow aufgenommen und gestoppt werden. Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Der entwendete Klein- Lkw wurde sichergestellt.

Wie sich weiter herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Außerdem besaß er keine Fahrerlaubnis.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bremerhaven entlassen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

