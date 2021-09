Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: GPS-Gerät vom Ackerschlapper entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

07. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.09.2021 - Schnakenbek

Am 04.09.2021, zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr haben sich bislang Unbekannte auf einem landwirtschaftlichen Betriebshof in Schnakenbek, Buchhörn an einem Ackerschlepper zu schaffen gemacht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der Claas Ackerschlepper in einem Maschinenunterstand abgestellt, als sich unbekannte Täter dem Fahrzeug näherten und das auf dem Kabinendach mit Schnellverschluss befestigte GPS-System demontierten und entwendeten.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation in Lauenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Buchhörn, in Schnakenbek aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04153/30710 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell