Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Elektro-Rollerfahrer gestürzt - schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

06. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.09.2021 - Börnsen

Am 04.09.2021, gegen 11:50 Uhr, stürzte in der Bahnstraße in Börnsen ein Elektro-Rollerfahrer und verletzte sich dabei schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Rollerfahrer die Bahnstraße in Börnsen in Richtung Lauenburger Landstraße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg Stammende in einer Linkskurze in Schieflage und stürzte zu Boden. Der 59-jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

