Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerstverletzten Personen

Bild-Infos

Download

Gerolstein (ots)

Am 08.12.2021 gegen 16:00 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein mit ihrem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen die Bundesstraße 410 von Pelm kommend in Richtung Gerolstein.

Im Bereich des Ortseingangs von Gerolstein kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 48-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einem Gesamtwert von etwa 10000 EUR, so dass die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Beide, glücklicherweise alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle vollständig gesperrt. Der sich ergebende Stau sowohl in Richtung Pelm, als auch in Richtung Gerolstein wurde weitestgehend um- und abgeleitet, dennoch kam es zu einem deutlichen Rückstau von Fahrzeugen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Gerolstein, der Rettungsdienst, sowie die Beamten der Polizeiwache Gerolstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell