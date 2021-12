Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 07.12.2021

Daun (ots)

Ereignis: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Ort: Kelberg-Hünerbach, B 410

Zeit: 02.12.2021, 07.15 Uhr bis 16.30 Uhr

Wie der Polizei Daun erst jetzt bekannt wurde, kam ein unbekannter Autofahrer am 02.12.2021, im Zeitraum zwischen 07.15 Uhr und 16.30 Uhr, in der Ortslage Hünerbach von der Fahrbahn ab und kollidierte im Bereich einer Verkehrsinsel mit dort angepflanzten Bäumen und Hecken. Der Fahrer eines vermutlich schwarzen Opel Vectra war zuvor auf der B 410 von Boos in Richtung Kelberg unterwegs. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug des/ der Flüchtigen dürfte frontal beschädigt sein. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

