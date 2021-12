Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt

Trunkenheit im Straßenverkehr in Gillenfeld

Gillenfeld (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 04:50 Uhr, befand sich eine Streifenwagenbesatzung der PI-Daun in Gillenfeld unterwegs. Hierbei fiel den Beamten ein Pkw Audi in der Pulvermaarstraße auf. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und schalteten Blaulicht und Schriftzug: Stopp Polizei ein. Anstatt der Aufforderung Folge zu leisten, entschied sich der Fahrzeugführer zur Flucht und erhöhte seine Geschwindigkeit deutlich. Durch mehrfaches abruptes Abbiegen und starkes Beschleunigen, versuchte sich der Fahrer der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Letztlich sah der Fahrer, ein 22-jähriger aus Gillenfeld, aber ein, dass seine Fluchtversuche ohne Erfolg bleiben und stoppte.

Nunmehr stellten die Beamten einen erhöhten Alkoholwert bei dem Fahrer fest was zur Folge hatte, dass ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen wurde. Gegen den jungen Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell