Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kollision verhindert, aber mit Roller gestürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Rollerfahrerin am Donnerstag in Bocholt-Mussum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 50-Jähriger war gegen 08.20 Uhr mit seinem Wagen von der Alfred-Flender-Straße in den Kreisverkehr mit der Pannemannstraße eingefahren. Dabei hatte der Bocholter die 18-Jährige übersehen, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Bocholterin konnte noch bremsen und eine Kollision vermeiden, stürzte dabei jedoch. Sie kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

