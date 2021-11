Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung an Schule/Kita

Speyer (ots)

Am Montag zwischen 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr überwachten Beamtinnen und Beamten der Polizei Speyer den Verkehr im Mausbergweg vor der Kita und der Salierschule sowie in der Neuffersttraße vor der Zeppelinschule. Während sich im Mausbergweg die Verkehrsteilnehmenden regelkonform verhielten, wurden in der Neufferstraße sechs Verstöße geahndet. Die Verkehrsteilnehmenden führten Dokumente nicht mit, transportierten ihre Kinder ohne vorschriftsmäßige Sicherung oder waren mit Fahrzeugen mit defekten lichttechnischen Einrichtungen unterwegs

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell