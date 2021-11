Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrüche in Geschäftsräume

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Lessingstraße ein und verursachten einen Sachschaden von schätzungsweise 1500 Euro. Zu einem Diebstahl kam es nicht.

Ebenso verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von 05.11.2021 bis 29.11.2021 gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Kutschergasse. Die Täter beschädigten mehrere Spielautomaten und entwendeten Gegenstände mit geringem Sachwert. Bei dem Einbruch entstand ein Sachsachaden von schätzungsweise 9000 Euro.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

