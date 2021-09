Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand während Festnahme +++ Nach Einbruch Tatverdächtige festgenommen +++ Einbrecher kommen tagsüber +++ Betrügereien am Telefon +++ Nachwuchsveranstaltung im Polizeipräsidium Westhessen

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

1.Widerstand während Festnahme,

Wiesbaden, Kurhausplatz, Bowlinggreen, Mittwoch, 08.09.2021, 18:50 Uhr

(he)Gestern Abend leistete ein 27-jähriger Wiesbadener auf dem Bowlinggreen vor dem Kurhaus Widerstand gegen seine Festnahme und verletzte hierbei zwei eingesetzte Polizeibeamte leicht. Der 27-Jährige wurde bei der kurzzeitigen Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Gegen 18:50 Uhr meldeten Zeugen, dass es vor dem Kurhaus augenscheinlich zu einem handfesten Streit zwischen einer Frau und einem Mann gekommen sei. Der Mann schreie aggressiv herum und greife die Frau auch körperlich an. Vor Ort gab sich der Mann weiterhin lautstark und aggressiv. Als er in bedrohlicher Haltung auf die Streife zuschritt, sollte er festgenommen werden. Gegen diese Festnahme wehrte er sich durch Wegstoßen eines Beamten und versuchte Faustschläge. Daraufhin wurde der 27-Jährige zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt. Es wurden zwei Ermittlungsverfahren, zum einen wegen Körperverletzung zum Nachteil der angegriffenen Frau und zum anderen wegen der Widerstandshandlungen, eingeleitet.

2.Festnahmen nach Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Wielandstraße, Donnerstag, 09.09.2021, 01:35 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in der Wielandstraße in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Gaststätte, bei der ein Gesamtschaden von circa 400 Euro entstand. Im Rahmen der durchgeführten Fahndung wurden zwei Personen festgenommen, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung große Ähnlichkeiten aufweist. Gegen 01:35 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Wielandstraße zu einem Einbruch gekommen sei. Zwei Täter hätten, nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war, den Gastraum durchwühlt und seien anschließend geflüchtet. Auf einem nahegelegenen Tankstellengelände sowie in einem Hinterhof wurden die zwei 22- und 21-jährigen Verdächtigen festgestellt und kontrolliert. Sie wurden vorübergehend festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3.Einbrecher kommen tagsüber,

Wiesbaden-Nordenstadt, Lessingweg, Mittwoch, 08.09.2021, 09:30 Uhr - 13:00 Uhr

(he)Gestern Vormittag kam es in Wiesbaden-Nordenstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem unbekannte Täter einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursachten. Zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr stiegen die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür des im Lessingweg gelegenen Hauses und durchsuchten dieses. Es wurden ein Kaffeevollautomat, einige Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet. Anschließend gelang dem oder den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4.Betrügereien am Telefon,

Mehrere Tausend Euro Schaden Wiesbaden, Mittwoch, 08.09.2021

(he)Gestern versuchten unbekannte Täter in mindestens zwei Fällen ihre Opfer um Bargeld zu betrügen. In einem Fall gelangten die Übeltäter leider an ihr Ziel und erbeuteten 5.500 Euro. Zunächst meldeten sich die Täter bei einem 55-jährigen Wiesbadener. Das ausgesuchte Opfer erhielt über einen weit verbreiteten Messangerdienst eine Nachricht, in der sich ein Täter als Sohn des Opfers ausgab. Sein Handy sei defekt, darum die fremde Handynummer. Weiterhin schrieb "der Sohn", dass er gerade in finanziellen Schwierigkeiten sei und Geld benötige. Der 55-Jährige wollte sich seinem Sohn gegenüber hilfsbereit zeigen und veranlasste eine Überweisung von fast 2.500 Euro. Am Abend meldete sich dann zufällig der tatsächliche Sohn des Opfers und der Schwindel flog auf. Ob die Überweisung gestoppt werden konnte bedarf weiterer Ermittlungen. Beim zweiten Fall wurde eine 58-Jährige Frau angerufen und behauptet, dass der Anrufer Mitarbeiter einer Bank sei. Dieser berichtete dann der 58-Jährigen, dass von ihrem Konto unberechtigte Personen Geld abgebucht hätten. Um weiteren Schaden abzuwenden und das Konto der Wiesbadenerin zu "deaktivieren", benötige man die Zugangsdaten und entsprechende Transaktionsnummern. Im Glauben einen Schaden abzuwenden, übermittelte das Opfer die geforderten Daten. Nun hatten die Täter freien Zugriff auf das Konto und buchten über 5.000 Euro ab. Seien sie bei Anrufen in Verbindung mit Geldforderungen oder der Übermittlung vertraulicher Daten extrem misstrauisch! Lassen Sie sich auf keine Kommunikation mit einer für Sie fremden Nummer ein und übermitteln Sie auf keinen Fall Zugangsdaten oder PIN-Nummern. Kein Geldinstitut wird Sie anrufen und am Telefon solche vertraulichen Daten von Ihnen einfordern. Sollten sich "Familienmitglieder" oder "Bekannte" bei Ihnen melden und Sie um einen finanziellen Gefallen bitten, beenden Sie immer das Telefonat und rufen die Personen unter der ihnen bekannten Nummer an. Lassen Sie sich nichts von einem "defekten Telefon" oder anderen Gründen erzählen, warum die Nummer unbekannt erscheint! Weitere Informationen zu den Maschen der Betrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

5.Einbruch in Schulgebäude,

Wiesbaden-Naurod, Rudolf-Dietz-Straße, Dienstag, 07.09.2021, 23:30 Uhr - Mittwoch, 08.09.2021, 01:00 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in Naurod in der Rudolf-Dietz-Straße in ein Schulgebäude ein und verursachten einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge stiegen zwei Täter zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäudeinnere und fanden während ihrer Absuche mehrere Hundert Euro Bargeld. Mit diesen und einem Tablet gelang ihnen dann unerkannt die Flucht. Der durch die Täter an der Einstiegsstelle verursachte Sachschaden ist wesentlich höher als der Wert des Diebesguts. Die Ermittlungen hat das 4. Polizeirevier aufgenommen, welches Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber bittet, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

6.Kind läuft plötzlich auf Straße - Unfall, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, Mittwoch, 08.09.2021, 07:05 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Erbenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge von einem PKW erfasst wurde, glücklicherweise jedoch keine schwereren Verletzungen davontrug. Gegen 07:05 Uhr befuhr ein 52-jähriger PKW-Fahrer die Tempelhofer Straße, aus Richtung Am Hochfeld kommend in Richtung Hundshofweg. In Höhe der Hausnummer 78 rannte der 12-Jährige zwischen zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße. Der PKW-Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Augenscheinlich erlitt der Junge leichte Verletzungen, wurde jedoch zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

7.Nachwuchsveranstaltung der Polizei Hessen: SCHICHTWECHSEL - Der Blaulichtzirkel Polizeipräsidium Westhessen, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden Samstag, 25.09.2021, 10:00 - 14:00 Uhr

Am Samstag, 25.09.2021 öffnet das Polizeipräsidium Westhessen erneut seine Pforten unter dem Motto "Schichtwechsel-Der Blaulichtzirkel" Für den Blaulichtzirkel werden motivierte, sportliche und kommunikative Jungkommissarinnen und Jungkommissare gesucht, die von 10:00 bis 14:00 Uhr mehr über den Polizeiberuf erfahren möchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten unter anderem Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei sowie der Kriminalpolizei, der Diensthundführerstaffel, der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei.

Wer kann teilnehmen? Teilnehmen können alle, die mindestens 16 Jahre alt sind und mehr über das Berufsbild der Polizeibeamtin/ des Polizeibeamten erfahren und sich eventuell bei der Polizei Hessen bewerben möchten.

Anmeldung:

Zur Anmeldung einfach eine E-Mail an einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de schreiben. Die E-Mail sollte den vollständigen Namen, die vollständige Anschrift, eine aktuelle Telefonnummer und die aktuelle Schulklasse/Studiengang oder den aktuellen Beruf beinhalten.

Wichtige Info:

Um die aktuellen Hygienevorschriften einhalten zu können, sind unsere Plätze für die Veranstaltung begrenzt. Aus diesem Grund können nur angemeldete Personen zugelassen werden, die ein negatives Testergebnis vorlegen können oder vollständig geimpft oder genesen sind. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend!

Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns eine schriftliche Einladung per E-Mail, die an dem Tag vorgezeigt werden muss.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sowie unsere Kontaktdaten unter: www.polizei.hessen.de/karriere

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell