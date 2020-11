Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche am frühen Samstagmorgen; Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 00.30-02.20 Uhr kam es in der Neckarstadt-West zu zwei Wohnungseinbrüchen. Während der oder die Täter in einer Wohnung in der Bürgermeister-Fuchs-Straße zwei Handys und ein Tablett erbeuteten, wurde aus einer Wohnung in der Gärtnerstraße ein Fernseher entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu jeweils einer der beiden Taten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

