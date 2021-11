Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Samstag den 20.11.2021 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Schifferstadt und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in die Jägerstraße in Schifferstadt gerufen, da dort ein Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Radfahrer, ein 57-jähriger Mann aus Schifferstadt, alkoholisiert war und vermutlich aufgrund dessen beim Fahren das Gleichgewicht verlor. Der Radfahrer, der unglücklicherweise auch keinen Helm trug, schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobe wurde bei dem Radfahrer entnommen.

