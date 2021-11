Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Verkehrsunfallflucht 19.11.2021, 13:15 Uhr

Römerberg (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 13.15 Uhr, nahm eine Zeugin ein lautes Unfallgeräusch und gleichzeitig ein vorbeifahrendes gelbes Postfahrzeug in der Mechtersheimer Straße in Römerberg wahr. Es stellte sich in der Folge heraus, dass ein an dieser Stelle ordnungsgemäß geparkter PKW einen frischen Streifschaden mit gelben Lackanhaftungen an seiner zur Straße gewandten Seite hatte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb nun nach Zeugen gesucht wird, die Hinweise auf das möglicherweise am Unfall beteiligte Postfahrzeug geben könnten. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von derzeit geschätzten 2000 Euro. Personen die Hinweise zu der Sache geben können werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

