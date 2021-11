Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal/Dudenhofen - Verfolgungsfahrt mit Pkw

Frankenthal (ots)

Am 30.12.2021, gegen 00.30 Uhr, wollte eine Streife hiesiger Inspektion in der Mahlastraße einen Pkw BMW kontrollieren. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltezeichen fuhr der Pkw auf die B9 in Richtung Speyer auf und beschleunigte auf über 200 km/h. Unter Hinzuziehung weitere Streifen konnte der Pkw letztendlich im Ortsbereich von Dudenhofen angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des Fahrers, ein 22-jähriger Mann aus Speyer, konnte festgestellt werden, dass dieser alkoholisiert war, ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,3 Promille, sowie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Pkw wurde ebenfalls mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Gefährdet oder verletzt wurde im Rahmen der Verfolgungsfahrt niemand.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

