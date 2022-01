Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Überholvorgang misslingt

Lkw im Graben

Vreden (ots)

Drei Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 155.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines missglückten Überholvorgangs auf der Baumwollstraße (B70) in Vreden. Nahezu zeitgleich setzten eine 48 Jahre alte Autofahrerin aus Winterswijk (NL) sowie ein 41 Jahre alter Vredener zum Überholen eines Sattelzuges an. Um eine Kollision mit der vor ihm fahrenden Niederländerin zu verhindern, wich der Vredener nach links aus, kam auf den Grünstreifen und schleuderte zurück auf die Straße. Dort stieß er gegen den Lkw, infolgedessen dieser nach rechts von der Straße abkam und in den Graben kippte. Die Fahrzeuge waren gegen 14.25 Uhr in Richtung Gronau unterwegs, als es zu dem Geschehen kam. Der Löschzug Ammeloe der Feuerwehr Vreden befreite den Lkw-Fahrer, ein 72 Jahre alter Stadtlohner, aus dem Führerhaus. Der Rettungsdienst brachte den Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus. Bei dem 41-Jährigen sowie dessen Mitfahrer, ein 38 Jahre alter Vredener, waren Behandlungen der Verletzungen zunächst nicht erforderlich. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.

