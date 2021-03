Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (17) nach Unfall im Krankenhaus

Bochum (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Riemke am 19. März verletzt worden. Er wurde zur Kontrolle seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Feststellungen befuhr der junge Bochumer gegen 13 Uhr die Ausfahrt eines Firmengeländes und überquerte, an der Poststraße 21, die Fahrbahn.

Er übersah einen 84-jährigen Bochumer Autofahrer, der mit seinem Wagen die Poststraße in Richtung Herner Straße befuhr.

Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der Jugendliche auf die Motohaube aufgeladen und fiel auf die Fahrbahn. Das Fahrrad ist aufgrund der Beschädigungen unbrauchbar.

Die Poststraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 14 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell