POL-GI: Frauen mit Glasscherbe bedroht und Geld gefordert ++ Exhibitionist zeigt sich im Felsenweg ++ Ladendiebinnen aufgeflogen im Seltersweg ++ u.a.

Pressemeldungen der Polizei Gießen vom 29.06.2021

Frauen mit Glasscherbe bedroht und Geld gefordert

Gießen: Nach einem versuchten Raubüberfall am Montagabend (28.6.) in der Mühlstraße, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Der Räuber sprach gegen 19.20 Uhr zwei Frauen an und forderte sie auf, ihm Geld zu geben. Dieser Forderung verleihte er mit einer Glasscherbe Nachdruck, mit der er, die beiden zu verletzen drohte. Als der Mann kurz abgelenkt war, konnten die beiden Frauen fliehen. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Der Täter wird beschrieben als Mann mit normaler Statur und südländischem Erscheinungsbild. Er habe einen leicht verwirrten Eindruck gemacht und habe gehumpelt. Der Mann habe gutes Deutsch gesprochen. Die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-2555 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Die Ermittler fragen: Hat jemand das Vorgehen am Montag gegen 19.20 Uhr in der Mühlstraße beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Die beiden betroffenen Frauen hätten nach dem Vorfall mit einer Passantin gesprochen. Sie wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei unter der o.a. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist zeigt sich

Gießen: Auf ihrem Spaziergang im Felsenweg trafen zwei Frauen am Samstag (26.6.) gegen 11 Uhr auf einen Exhibitionisten. Der Mann masturbierte in einiger Entfernung, weshalb die Frauen die Polizei alarmierten. Die Spaziergängerinnen beschrieben den Sittenstrolch als etwa 40 Jahre alt, auffällig sonnengebräunt mit einem blauen Shirt und einer kurzen dunklen Sporthose. Mit seinem Fahrrad fuhr er in Richtung Christian-Rübsamensteg davon, als eine der Frauen das Handy zückte, um die Polizei anzurufen. Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Täter unter Tel.: 0641/7006-2555.

Ladendiebinnen aufgeflogen

Gießen: 16 Jahre alt, sind die beiden Ladendiebinnen, die am Montag (28.6.) in einer Boutique im Seltersweg erwischt wurden. Die beiden Mädchen trugen Bekleidung zur Auswahl in der Hand, als sie gegen 18.30 Uhr in einer der Umkleidung verschwanden. Beim Verlassen des Anprobenbereichs führten sie keine Ware mit sich. Dafür konnten in der Umkleide mehrere Sicherungsetiketten aufgefunden, die offenbar von den Kleidungsstücken entfernt worden waren. Die Mädchen aus dem Kreis Gießen und dem Vogelsbergkreis wurden vom Personal angehalten und Ware im Wert von knapp 100 Euro bei ihnen aufgefunden. Die Polizei nahm die beiden Diebinnen mit zur Dienststelle. Dort wurden sie von ihren Eltern abgeholt.

Nissan zerkratzt

Gießen: Kratzer hinterließen Vandalen an einem roten Nissan im Lichtenauer Weg in Wieseck. Das Fahrzeug parkte zwischen Sonntag (27.6.) gegen 23 Uhr und Montagmorgen (28.6.) dort auf der Straße. Gegen 9 Uhr entdeckte der Besitzer die Schäden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen unter Rufnummer Tel.: 0641/7006-3755

Frontscheibe beschädigt

Gießen: Einen in der Hardtallee geparkten Opel Meriva beschädigten bisher Unbekannte im Laufe des Wochenendes. Nach einem Einkauf parkte die Besitzerin den silbernen PKW am Freitag (25.6.) gegen 14 Uhr. Am Montag (28.6.) gegen 10.20 Uhr fand sie die Frontscheibe des Wagens gerissen vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel.: 0641/7006-3755.

Geldbörse beim Kaffeetrinken gestohlen

Gießen: Die Möglichkeit endlich wieder unter Menschen zu sein und in einem Cafe zu sitzen genoss eine 77-Jährige am Samstag (26.6.) im Seltersweg. Während sie ihr Getränk im Außenbereich eines Cafes nahe der "Schwätzer" trank, entwendete ihr jemand das Portemonnaie aus der Handtasche. Diese hatte sie auf einem Stuhl neben sich abgelegt. Möglicherweise lenkte eine große, kräftige Frau um die 55 Jahre mit schwarzem Kopftuch sie bei einem Gespräch ab und ermöglichte so den Diebstahl der Geldbörse. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

B49/Lahnau: Zusammenstoß mit Reh

Montagnacht (28.Juni) gegen 01.00 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Wettenberg die Bundesstraße 49 von Gießen in Richtung Lahnau als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Die Wettenbergerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief in unbekannte Richtung weg. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

B49: Wildunfall I

Ein 64-jähriger Mann aus Mücke befuhr Freitagfrüh (18.Juni) gegen 05.30 Uhr die Bundesstraße 49 von Mücke in Richtung Lehnheimer Kreuz. Dabei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

B49/Reiskirchen: Wildunfall II

Am Montag (28.Juni) gegen 06.45 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann aus Reiskirchen die Bundesstraße 49 von Lindenstruth nach Grünberg. Kurz vor der Abfahrt Saasen lief ein Reh über die Fahrbahn und prallte mit dem Fahrzeug des Reiskircheners zusammen. Das Tier lief nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung weg. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.500 Euro.

Allendorf(Lumda): VW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag (18.Juni) 16.00 Uhr und Montag (28.Juni) 14.30 Uhr in der Gartenstraße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen T-Roc zurückkam, war dieser an der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Zusammenstoß bei Spurwechsel

Am Dienstag (29.Juni) gegen 10.00 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Allendorf in einem VW den rechten Fahrstreifen der Nordanlage in Richtung Feuerwehr. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, scherte die VW-Fahrerin auf die linke Fahrspur aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 48-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

