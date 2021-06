Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung am Marktplatz - Polizei sucht Zeugen!

Gießen (ots)

Pressemeldung der Polizei Gießen vom 29.06.2021

Auseinandersetzung am Marktplatz - Polizei sucht Zeugen!

Gießen: Eine Auseinandersetzung mehrerer Personen meldete ein Anrufer am Montag (28.6.) gegen 22.30 Uhr am Lahnufer Rodheimer Straße Ecke "Zu den Mühlen". Polizeikräfte konnten kurz darauf am Marktplatz drei Männer antreffen. Es handelte sich um einen 36-jährigen Algerier mit einer lebensbedrohlichen Stichwunde in der Brust und einen 28-jährigen Algerier mit Schnittwunde am Arm und Kopfverletzungen. Ein 18-jähriger Marokkaner blieb unverletzt. Nachdem die Polizisten Erste Hilfe leisteten, verbrachten Rettungskräfte die beiden verletzten Nordafrikaner in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Ein Tatverdächtiger konnte am Lahnufer festgenommen werden. Es handelt sich um einen 19-Jährigen Asylbewerber aus Somalia. Nach ersten Erkenntnissen begleiteten ihn weitere Landsleute bei der Tat. Offenbar gerieten beide Gruppen aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden dann offenbar Messer oder andere Stichwerkzeuge eingesetzt. Warum die Männer aufeinander losgingen, sollen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei ermittelt wegen Räuberischem Diebstahl und versuchtem Totschlag. Die Polizei Gießen sucht Zeugen des Vorfalls und bittet unter Tel.: 0641/7006-2555 um Hinweise.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell