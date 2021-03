Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Flucht vor Polizeikontrolle: 45-jähriger Rösrather mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Rösrath (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Schnellfahren: Diese Strafanzeigen kommen nun auf einen 45-jährigen Rösrather zu.

Am Sonntag (28.02) flüchtete der Mann gegen 19:30 Uhr mit seinem Krad vor einer Polizeikontrolle in der Sülztalstraße. Dabei fuhr er zweimal bei Rot über eine Ampel, fuhr mit circa 100Km/h durch eine geschlossene Ortschaft und nutze dabei unter anderem auch Geh-und Radwege. Auf Höhe der Kölner Straße verloren die Beamten den Blickkontakt zu Fahrer, konnten den Tatverdächtigen jedoch im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Amphetamine. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Kraftrad nicht zugelassen war. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, das Krad beschlagnahmt. Ob der Rösrather während des verbotenen Kraftfahrzeugrennens auch das Leben anderer Menschen gefährdete, wird derzeit noch ermittelt. (mw)

