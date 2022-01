Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec touchiert

Borken (ots)

Angefahren hat ein Unbekannter am Freitag in Borken ein Pedelec: Dessen Fahrer war gegen 10.40 Uhr auf der Burloer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Horaper Wegs übersah den Rheder seinen Angaben zufolge ein Autofahrer, der von rechts aus der Boumannstraße kam. Dessen Wagen sei mit der rechten Front gegen das hintere Teil des Pedelecs geprallt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden; der 34-jährige Pedelecfahrer blieb unverletzt. Der Unbekannte habe seine Fahrt fortgesetzt. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen schwarzen SUV mit BOR-Kennzeichen gehandelt. Der Fahrer sei etwa 55 bis 60 Jahre alt gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

