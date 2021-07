Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung am Strand von Zinnowitz (Usedom)

Heringsdorf (ots)

Ein touristische Jugendgruppe bestehend aus vier jungen Männern und vier jungen Frauen aus Frankfurt/ Oder hielten sich am 22.07.2021, gegen 01.00 Uhr am Strand auf. Dort kamen vier junge Männer aus der Region hinzu, die sich nach Zeugenaussagen sofort aggressiv verhielten. In der Folge kam es zu Körperverletzungen an einem 21-jährigen Mann und einer 17-jährigen Frau. Beide wurden leicht verletzt durch eine RTW-Besatzung behandelt. Die angegriffene Gruppe war geflüchtet und bemerkte bei ihrer Rückkehr zum Tatort, dass aus Rucksäcken Brieftaschen und ein Mobiltelefon verschwunden waren. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1100,-EUR. Obwohl kurze Zeit nach dem abgesetzten Notruf drei Streifenbesatzungen der Polizeireviere Heringsdorf und Wolgast eintrafen, gelang den Tätern die Flucht. Trotz Nahbereichsfahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Bei ersten Ermittlungen gelang es jedoch, drei der vier Täter namentlich zu machen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

