Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 14 und 23 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Dänischer Tisch" ein. Nachdem die Täter die Wohnungstür aufgehebelt hatten, durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Letztlich entwendeten die Täter Goldschmuck, Uhren und Bargeld. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt und ebenfalls noch Teil der Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 entgegen.

