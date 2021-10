Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut Einbruchsversuche in Hamm-Pelkum

Hamm-Pelkum (ots)

In dem Zeitraum vom Freitagvormittag, 01. Oktober bis zum Samstagnachmittag, 02. Oktober versuchten Unbekannte in den Straßen Otto-Hahn-Straße und Robert-Koch-Straße gewaltsam in verschiedene Häuser zu gelangen - die Täter scheiterten jeweils an der Hauseingangstür. An allen Objekten entstand jedoch Sachschaden. (kap) Hinweise zu den Einbruchsversuchen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell