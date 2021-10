Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 400 Personen nehmen an Trauermarsch teil

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 2. Oktober, fand eine Versammlung in Form einer Mahnwache und eines Trauermarsches in Hamm-Mitte statt. Etwa 400 Teilnehmende gingen zwischen 18 und 19 Uhr von der Südstraße bis zum OLG-Park.

Die Polizei führte hierfür kurzfristige Strassensperrungen durch.(hei)

