Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050521-323: Brand in Supermarkt - 45-Jähriger festgenommen

Marienheide (ots)

Ein 45-jähriger Engelskirchener blickt einem Strafverfahren entgegen. Die Polizei hat ihn am Mittwoch (5. Mai) um 1 Uhr nachts in einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße angetroffen. Die Polizei geht davon aus, dass der 45-Jährige zunächst in den Markt eingebrochen ist und dort im Vorraum einen Stapel Grillkohle entzündet hat. Die wegen des Rauchs alarmierte Feuerwehr traf den 45-Jähigen schlafend im Vorraum an. Nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus, nahm die Polizei ihn wegen vorsätzlicher Brandstiftung vorläufig fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell