POL-HAM: Raubüberfall auf Kiosk Marker Dorfstraße - maskierter Täter flüchtet mit Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Uentrop (ots)

Mit einem Messer bewaffnet überfiel ein maskierter Mann am späten Samstagnachmittag (2. Oktober) einen Kiosk auf der Marker Dorfstraße und erbeutete Bargeld. Gegen 17.20 Uhr betrat der Unbekannte den Verkaufsraum, bedrohte die 64-jährige Verkäuferin mit einem Messer mit fest stehender Klinge und begab sich hinter die Verkaufstheke. Hier entriss er der Angestellten Bargeld, welches sie gerade in der Hand hielt. Anschließend flüchtete der zirka 20 Jahre alte Mann zu Fuß in Richtung "Die Dille". Der Räuber hatte bei Tatbegehung sein Gesicht mit einer schwarzen OP-Maske und einer dunklen Sonnenbrille verdeckt. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Jeans bekleidet. Er wird als etwa 180 cm groß und hager beschrieben. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(es)

