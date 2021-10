Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Wasserwerker legt mit mieser Masche 83-jährige Hammerin rein.

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unter dem Vorwand einen Wasserrohrbruch ausschließen zu müssen, verschaffte sich ein Unbekannter am Donnerstag, 30. September, 11.45 Uhr, Zutritt zu der Wohnung einer 83-jährigen Hammerin im Bereich Bockum-Hövel. Abgelenkt gelangte ein weiterer Täter in die Wohnung und erbeutete Geldbörse, Bargeld, EC-Karte und Pin der 83-Jährigen. Ein unbekannter junger Mann in Arbeitsklamotten schellte zur Mittagszeit bei der Seniorin. Der angebliche Mitarbeiter eines Wasser-Installateur Betriebs gab an, dass er zur Überprüfung eines Wasserrohrbruchs in das Badezimmer muss. Zusammen mit der 83-jährigen im Bad, schloss er die Tür und führte zum Anschein Tests an den Garnituren im Bad durch. Mehrfach verließ er dafür das Zimmer um mit seinem "Chef" sprechen zu müssen. Als die Bewohnerin merkte, dass der angebliche Arbeiter nicht mehr wiederkam, bemerkte sie das Fehlen einer Geldbörse samt Bargeld, EC-Karte und Geheimzahl. Bei der naheliegenden Bank hoben die Betrüger noch einen weiteres Bargeld ab, bevor die 83-Jährige das Konto sperren lassen konnte. Auf Überwachungskameras sind zwei Tatverdächtige zu erkennen. Ein Mann ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, stämmig und von südländischer Erscheinung. Er hat dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und war mit einer dunklen Oberbekleidung und einer dunklen Arbeitshose bekleidet. Er sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Mann ist zirka 40 bis 45 Jahre alt und 1,80 groß. Er ist ebenfalls stämmig mit dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem Grauen Oberteil mit schwarzen Streifen auf den Armen, einer grauen Arbeitshose mit schwarzen Taschen und einer grau/beigen Kappe. Die Polizei Hamm sucht nun Zeugen, die die beschriebenen Personen zur Tatzeit im Bereich der Sparkasse auf der Hohenhöveler Straße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

