Polizei Köln

POL-K: 210507-3-K Falsche Schornsteinfeger: Trickbetrüger erbeuten Bargeld einer Seniorin

Köln (ots)

Unter dem Vorwand, als Schornsteinfeger auf dem Dach eine Reparatur durchführen zu müssen, haben sich am Donnerstagmittag (6. Mai) zwei Männer Zutritt zum Haus einer 98-jährigen Frau in der Mathildenstraße in Köln-Ensen verschafft und erbeuteten rund 1.500 Euro Bargeld.

Während einer der Männer direkt ins obere Stockwerk des Reihenhauses verschwand, versicherte der andere Mann der Seniorin: "Er weiß schon, wo er hin muss. Sie benötige ich hier bei mir, um die Reparaturkosten in Höhe von 50 Euro zu bezahlen". Als die Frau die Rechnung unterschrieben hatte und gerade bezahlte, lief der aus dem oberen Stockwerk kommende Mann an ihr vorbei und verabschiedete sich - nach vermeintlich getaner Arbeit. Sein "Kollege" gab nach Erhalt des Geldes vor, noch eine Quittung aus dem Auto holen zu müssen und verschwand ebenfalls. Der Betrug flog auf, als die 98-Jährige bemerkte, dass die Männer nicht zurückkehrten und ihre Bargeld-"Reserve" fehlte, die sie auf einem Tisch im Flur aufbewahrte.

Einen der Tatverdächtigen beschreibt die Frau als 25 bis 30 Jahre alten und circa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haare und auffallend kräftigen Wangen. Er trug eine graue Kappe und einen grauen Arbeitsanzug.

Die Polizei Köln sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte und fragt: Wer hat am 6. Mai gegen Mittag in der Mathildenstraße in Köln-Ensen Personen gesehen, die der Beschreibung entsprechen und womöglich mit einem Fahrzeug weggefahren sind? Haben die angeblichen Schornsteinfeger auch weitere Häuser ausgesucht? Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Köln rät in solchen Fällen: Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde bei Ihnen klingeln. Lassen Sie keine Handwerker ins Haus, wenn sie nicht von der Hausverwaltung angekündigt oder Ihnen selbst bestellt wurden. (kw/cs)

