POL-HAM: Thomas Kubera tritt sein neues Amt als Polizeipräsident an

Heute, am 1. Oktober, beginnt die Amtszeit des neuen Polizeipräsidenten Thomas Kubera.

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe hier in Hamm. Gemeinsam mit der Stadt und den anderen Sicherheitsbehörden und Institutionen möchte ich die bereits bestehende Zusammenarbeit weiter erfolgreich fortführen und damit einen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hamm leisten", richtete der neue Polizeipräsident seine ersten Worte an die Bürgerinnen und Bürger in Hamm.

Thomas Kubera ist 59 Jahre alt und seit 1978 Polizist. Er begann seine Ausbildung im mittleren Dienst und war bis zum Aufstieg 1987 in den gehobenen Dienst Streifenbeamter in Köln und Bielefeld. Nach dem Aufstieg war er Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter bei der Schutzpolizei Paderborn, danach Fachlehrer beim heutigen Bildungszentrum des LAFP in Schloß Holte-Stukenbrock und später Sachbearbeiter im Ständigen Stab für herausragende Einsatzlagen beim Polizeipräsidium Bielefeld. Nach dem Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst leitete er ab 1995 zunächst den Staatsschutz für Ostwestfalen-Lippe und ab 1998 die Polizeiinspektion Ost beim Polizeipräsidium Bielefeld. Danach war er Dezernent bei der Bezirksregierung Detmold und für Aus- und Fortbildung sowie für Inspektionen und Organisationsangelegenheiten verantwortlich. Ab 2007 folgten Tätigkeiten als Leiter der Direktion für Einsatz und Gefahrenabwehr beim Landrat Gütersloh und als Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr und Strafverfolgung bei der Kreispolizeibehörde Herford. Von 2011 bis 2015 war er Fachgebietsleiter für "Grundlagen der polizeilichen Einsatzlehre und Zeitlagen" in der Deutschen Hochschule der Polizei. Thomas Kubera leitete die vom Innenministerium beauftragte Sonderinspektion beim Polizeipräsidium Essen zur Aufarbeitung rechtsextremistischer Tendenzen. Zudem leitete er diverse Arbeitsgruppen auf Landes- und Bundesebene und war Mitglied der Vorschriftenkommission des Arbeitskreises II "Innere Sicherheit" der Innenministerkonferenz. Zuletzt hat er mit einer Landesarbeitsgruppe das Behördliche Gesundheitsmanagement der Polizei in Nordrhein-Westfalen neu konzipiert und maßgeblich an einer neuen Führungsstrategie für die Polizei NRW mitgearbeitet. Zuletzt war er stellvertretender Leiter des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW und leitete dort die Abteilung 3 für "Führung/Fortbildung/Management/Technik, Gesundheitsmanagement und Psychosoziale Unterstützung". Innenminister Herbert Reul: "Thomas Kubera hat Polizei von der Pike auf gelernt. Angefangen als Polizeiwachtmeister hat er in über 40 Dienstjahren fast alle Ebenen der Polizei selbst durchlaufen und erlebt. Mit seiner herausragenden Einsatz- und Führungserfahrung wird er sowohl für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Hammer Bürger ein hervorragender Polizeipräsident sein". Thomas Kubera wurde bereits gestern bei einem Ministertermin in Düsseldorf die Ernennungsurkunde zum Polizeipräsidenten überreicht.(mg)

