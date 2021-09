Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde am Donnerstag, 30. September, ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße in Höhe der Autobahnbrücke. Gegen 15 Uhr befuhr der 28-Jährige mit seiner Harley Davidson die Soester Straße in südöstlicher Richtung. Er überholte mehrere Autos, kam dann in der Kurve Höhe Autobahnbrücke von der Fahrbahn nach links ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der 28-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Die Soester Straße wurde während der Unfallaufnahme bis 17 Uhr gesperrt; der Verkehr wurde umgeleitet. Die Harley war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 12.000,- Euro. (kt)

