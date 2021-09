Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Schockanrufer" festgenommen

Hamm / Dortmund (ots)

Nach einem erfolgreichen "Schockanruf" am Donnerstag, 23. September in Hamm-Mitte (siehe Pressemeldung vom Freitag, 24. September, 13.11 Uhr), bei dem mit der miesen Masche einem 88-jährigen Hammer Schmuck und Bargeld entwendet wurden, konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Dortmund festgenommen werden.

Eine 89-jährige Dortmunderin sollte ebenfalls Opfer des widerlichen Betrugs werden. Die Seniorin ließ sich jedoch nicht hinters Licht führen und konnte über eine anwesende Nachbarin die Polizei alarmieren. Die gestellte Falle der Polizei Dortmund schnappte zu und der 34-jährige Mann aus Polen konnte festgenommen werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte die komplette Bargeldsumme und der entwendete Schmuck des 88-jährigen Opfers aus Hamm aufgefunden werden.

Ob der Tatverdächtige auch für weitere Taten in Frage kommt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

