Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallverursacher flüchtig

StadthagenStadthagen (ots)

Bereits in der Zeit vom 29.12.20, 22.00 Uhr bis 30.12.20, 14.00 Uhr, kam es in der Schulstraße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht, gegenüber Haus Nr. 12, zur Wallanlage hin geparkter Pkw, der mit dem Heck dicht an der Schulstraße stand, wurde an der hinteren Stoßstange nicht unerheblich beschädigt. Es könnte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten Pkw gestriffen, oder eventuell ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den o.a. Pkw beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. 05721 - 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizeikommissariat Stadthagen

Kriminalermittlungsdienst

POK Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell