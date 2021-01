Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelechalter gesucht (FOTO)

Bückeburg/CammerBückeburg/Cammer (ots)

(ma)

Am 27.12.2020 ist in Bückeburg/Cammer in der Straße "Vorm Walde" ein abgestelltes rot/schwarzes Pedelec der Marke "Centurion" von der Polizei sichergestellt worden.

Hinweise zu dem Fahrzeughalter nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

