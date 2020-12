Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Betrunken gegen Betonsäule gefahren - Deutlich alkoholisiert ist ein 18-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit dem Auto gegen eine Betonsäule gefahren.

Gegen 02:50 Uhr stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Geislingen einen beschädigten Opel an der Auffahrtsrampe eines Einkaufszentrums in Geislingen fest. In dem verschlossenen Fahrzeug befand sich niemand. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Opel am Ende der Auffahrtsrampe gegen eine Betonsäule geknallt und dann nicht mehr fahrbereit rückwärts die Rampe zurück gerollt war. Dabei entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Im Laufe der Unfallaufnahme kam der 18-Jährige hinzu und gab sich als Fahrer zu erkennen. Er stand deutlich unter Alkohol. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration weit über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Er musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme erdulden.

