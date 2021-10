Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechs Einbruchsversuche im Stadtgebiet

Hamm-Mitte / Hamm-Pelkum (ots)

Sechs Mal versuchten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag, 29. September in verschiedene Häuser einzubrechen - bei allen Taten scheiterten die Unbekannten. Fünf der versuchten Einbrüche liegen im Bereich Pelkum. In den Straßen Im Westfeld, Kopernikusstraße und der Basaltstraße gelang es den Einbrechern nicht, in die Häuser zu gelangen. Auch im Bereich Mitte, in der Josef-Gockeln-Straße, hielt die Tür dem Einbruchsversuch stand. An allen Objekten entstand Sachschaden. Hinweise zu den Einbruchsversuchen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg) Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, die über die Rufnummer 02381 916-3300 vereinbart werden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell