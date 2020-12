Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Wohnhäuser +++

OldenburgOldenburg (ots)

Während der Weihnachtsfeiertage registrierte die Oldenburger Polizei mehrere Wohnungseinbrüche:

Im Zeitraum zwischen dem 24. und dem 27. Dezember hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einem Zweifamilienhaus an der Nordmoslesfehner Straße auf. Im Haus betraten die Täter sämtliche Zimmer und öffneten Schränke und Schubladen. Durch Aufhebeln einer Wohnungstür gelangten sie in eine Einliegerwohnung und durchwühlten auch diese nach Wertsachen. Eine Auflistung des Diebesgutes lag der Polizei bislang nicht vor. (1510687)

Im selben Tatzeitraum stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Heynesweg ein. Durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe in der Terrassentür betraten die Unbekannten das Objekt und durchwühlten mehrere Schränke. Sie flüchteten nach der Tat mit Bargeld und Schmuck. (1511182)

Am vergangenen Samstag kam es in der Zeit von 19 bis 23.30 Uhr zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Fürstenwalder Straße. Auf bislang ungeklärte Weise verschafften sich die Täter Zugang in eine Wohnung und durchsuchten sie nach Wertsachen. Sie entwendeten Schmuck und Zubehör einer Spielekonsole. (1509856)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0441/790-4115 um Hinweise.

