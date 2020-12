Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Sprengung eines Zigarettenautomaten++Carportbrand++Dachgeschoss in Vollbrand++

OldenburgOldenburg (ots)

++Sprengung eines Zigarettenautomaten++ Am Heiligabend gegen 20 Uhr wird durch Anwohner der Otto-Suhr-Straße im Stadtteil Eversten, ein lauter Knall wahrgenommen. Bei der Nachschau was passiert sein könnte, stellten die Zeugen einen offenbar aufgesprengten Zigarettenautomaten fest. Mindestens eine Person soll dann in Richtung Louise-Schröder-Straße geflüchtet sein. Eine männliche Person wird als ca. 175 - 180 cm groß, schlank, bis 25 Jahre alt und bekleidet mit einer mehrfarbigen Bomberjacke, beschrieben. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder zu der geflüchteten Person machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0441/790-4115 zu melden.

++Carportbrand++ Am späten Heiligabend gegen 23 Uhr, stellt ein Anwohner des Schellenberg im Stadtteil Kreyenbrück, den Brand des benachbarten Carports fest. Unter dem Carport befand sich glücklicherweise kein Fahrzeug. Die Anwohner der angrenzenden Häuser wurden durch den Brandentdecker auf den Brand aufmerksam gemacht und verließen den Gefahrenbereich. Der Carport wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die angrenzenden Häuser werden durch Verrußung und Brandzehrung nur leicht beschädigt. Anwohner wussten zu berichten, dass es zuvor einen lauten Knall durch einen Feuerwerkskörper gegeben habe. Ob dies mit dem Brand im Zusammenhang steht, wird noch ermittelt. Der Schaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

++Dachgeschoß in Vollbrand++ Ebenfalls am späten Heiligabend kam es in einem vermieteten Wohnhaus an der Bloherfelder Straße Höhe Sportweg, zu einem Vollbrand des Dachgeschosses. Die beiden Bewohner verließen eigenständig und unverletzt das Haus. Der Ursprung des Brandes wird derzeit in der Küche vermutet. Die Ermittlungen dauern dazu noch an. Für die Zeit der umfangreichen Löscharbeiten musste die Bloherfelder Straße zwischen Theodor-Heuss-Straße und Kennedystraße zeitweise gesperrt werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 150.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiterin

Telefon: 0441/790-4217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell